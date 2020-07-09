Преданная собака много дней ждала хозяина у входа в больницу

В столице Перу Лиме преданная собака много дней подряд ждала у входа в больницу хозяина, которого госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает сайт Expreso.

Сотрудница больницы Альменара Мели Вальдеррама (Meli Valderrama) рассказала, что питомец два дня сидел у входа в больницу, после чего врачи медучреждения начали ухаживать за ним. Они дали ему еду и кров.

Персонал больницы призвал неравнодушных людей помочь им ухаживать за псом. «Пожалуйста, помогите ему, он очень умный и ласковый», — сказала женщина.

Собака до сих пор ждет, пока ее хозяина выпишут из больницы. Судьба ее владельца неизвестна.

Ранее сообщалось, что в российском городе Магадан домашняя собака два месяца ждала бросившего ее на морозе хозяина, но так и не дождалась. Пес не подпускал к себе чужаков, еду приходилось оставлять за несколько метров, чтобы животное не умерло от голода.

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