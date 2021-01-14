Борющийся с лимфомой актер из «Большого Лебовски» рассказал о своем состоянии

Борющийся с лимфомой американский актер Джефф Бриджес рассказал о своем состоянии. Новость появилась на официальном сайте артиста.

По словам исполнителя роли Чувака в «Большом Лебовски», опухоль резко уменьшилась после продолжительного лечения, которое, «как оказалось, работает отлично». Он заявил, что пребывает в восторге от этой новости.

71-летний Бриджес отметил, что после похода к врачу вернулся домой и включил телевизор, чтобы узнать, что происходит в мире. «Мне не надо рассказывать вам, что происходит. Мне разбило сердце зрелище того, как наша страна атакует сама себя. У меня возник вопрос о том, что может сделать человек в такой ситуации», — поделился мыслями актер. В конце поста он порекомендовал придерживаться мантры: «Будь любовью».

Впервые о своем онкологическом заболевании артист рассказал осенью 2020 года. «Как бы сказал Чувак, обнаружилось новое дерьмо», — написал тогда он.

Помимо «Большого Лебовски» Бриджес известен по ролям в таких фильмах, как «Планета Ка-Пэкс», «Страна приливов», «Трон: Наследие», «Призрачный патруль», «Kingsman: Золотое кольцо».