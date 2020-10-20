Актер из «Большого Лебовски» рассказал об онкологическом заболевании

Американский актер Джефф Бриджес, известный по роли Чувака в фильме «Большой Лебовски», рассказал об онкологическом заболевании на своей странице в Twitter.

Как сообщил 70-летний актер, ему диагностировали лимфому. Это заболевание характеризуется увеличением лимфатических узлов и поражением различных внутренних органов, в которых происходит бесконтрольное накопление лимфоцитов. «Как бы сказал Чувак, обнаружилось новое дерьмо», — написал актер.

Бриджес отметил, что начинает лечение, и выразил благодарность семье и друзьям за поддержку. Он также похвалил команду врачей и добавил, что они делают благоприятный прогноз.