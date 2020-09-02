Названа причина смерти звезды фильма «Доживем до понедельника»

Названа причина смерти российский актрисы Ирины Печерниковой. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Подруга звезды фильма «Доживем до понедельника» Нина заявила, что у артистки случился инфаркт. «Вчера днем сидели с Ирой на крылечке, делали поделки из дерева. А вечером примерно в половине девятого пошли ужинать. Ира села за стол и… все», — рассказала она.

То, что Печерникова скончалась от острой коронарной недостаточности, подтвердили в морге в Ростове Великом. При этом подруга артистки утверждает, что та никогда не жаловалась на проблемы с сердцем. В последние годы актриса боролась с онкологическим заболеванием.

О том, что исполнительница главной роли в картине «Доживем до понедельника» скончалась, стало известно 1 сентября. Ей было 74 года.

Ирина Печерникова также известна по ролям в таких фильмах, как «Два капитана», «Первая любовь», «По собственному желанию». Она являлась заслуженной артисткой РСФСР.