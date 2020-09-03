Стало известно о тяжелой травме звезды фильма «Доживем до понедельника» Ирины Печерниковой. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил редактор программы «Прямой эфир» Сурен Каграманов.

Каграманов общался с Печерниковой незадолго до смерти по поводу передачи, посвященной ее юбилею. «Она сказала, что чувствует себя неважно. Я спросил, что такое? Она сказала, что у нее сломаны два ребра», — рассказал редактор. По словам Каграманова, он предложил актрисе вызвать скорую или полицию, однако она отказалась.

Исполнительница главной роли в картине «Доживем до понедельника» скончалась 1 сентября. Ирине Печерниковой было 74 года. Заслуженная артистка РСФСР также известна по ролям в таких лентах, как «Первая любовь», «Два капитана» и «По собственному желанию». Накануне, 2 сентября, сотрудники морга в Ростове Великом подтвердили, что Печерникова скончалась от острой коронарной недостаточности.