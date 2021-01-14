В России годовалая девочка умерла из-за поврежденного катетером легкого

В Алтайском крае годовалая девочка умерла в больнице после того, как врачи повредили ей легкое катетером. Об этом рассказала мать ребенка Регина в своем Instagram.

По ее словам, 11 января ребенок пролил на себя полстакана горячей воды, и родители сами отвезли его в больницу. Девочку направили в реанимацию, там ей обработали раны и забинтовали. Россиянка рассказала, что девочка чувствовала себя хорошо и даже немного походила, но медсестра сказала поставить подключичный катетер для капельницы. У ребенка взяли кровь и сделали уколы, чтобы ввести в легкий наркоз, а Регину попросили покинуть реанимацию.

Приблизительно через 1,5 часа в реанимации начали в спешке искать аппарат ИВЛ, но женщине не отвечали на вопросы, а через какое-то время сказали, что ребенок умер. «Смерть наступила не от остановки сердца, как сказали нам, а от острой дыхательной недостаточности, повреждения левого легкого при катетеризации подключичной вены», — написала Регина.

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). В СК добавили, что предварительные данные судебно-медицинской экспертизы также показали что смерть наступила из-за повреждения левого легкого при установке катетера.

Проверку начал Минздрав Алтайского края, передает РИА Новости. Агентство уточнило, что семья живет в Якутии, но приехала в алтайское село Советское в гости.