Необычный способ поедания пиццы вызвал негодование в сети

Пользовательница Reddit под ником DaddyRavioli опубликовала видео, на котором показано, как ее муж ест пиццу. Необычный способ поедания блюда вызвал негодование на форуме, некоторые пользователи сети даже в шутку пригрозили вызвать полицию.

Женщина рассказала, что училась со своим возлюбленным в колледже, где она впервые и увидела, что он делает с пиццей перед тем, как ее съесть. Прежде чем положить в рот кусок пиццы, парень остужал его под холодной водой.

«Пиццу вынимают из духовки, через 2-3 минуты он ее разрезает, а затем сразу же опускает свой ломтик под струю воды… Он говорит, что ему не стыдно», — объяснила методологию жена героя видео.

За несколько часов пост собрал более двух тысяч комментариев. Большинство зрителей единодушно выразили отвращение к такому способу поедания пиццы. Один из пользователей посоветовал паре не размножаться, потому что «родословная мужа должна закончиться». Другой назвал мужчину проклятым и написал, что звонит в полицию.