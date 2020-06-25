Врач назвал необычный способ защититься от жары

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал необычный способ защититься от жары. О пользе шарфов в летние месяцы он рассказал в своем Instagram.

По его словам, аксессуар является «чуть ли не самым эффективным способом избежать перегрева и теплового удара». «Смачиваете шарфик водой и после этого влажный шарфик надеваем на шею. В принципе, любой шарф можно замочить и смотать как платочек», — пояснил он. Кроме того, шарф спасает кожу шеи от солнечных ожогов.

Врач объяснил, что шея является рефлексогенной зоной, и «человек в жару, имея влажный шарфик на шее, реально испытывает облегчение».

Также шарф можно использовать в качестве защиты от насекомых. По словам Комаровского, для этого на него достаточно нанести репеллент.

В мае Комаровский рассказал о влиянии поедания мороженого на иммунитет и объяснил, почему регулярное употребление этого продукта полезно для здоровья. Говоря о влиянии мороженого на здоровье людей, он отметил, что детей не стоит ограждать от холодной пищи: «Мороженое надо есть регулярно. Я очень часто рассказываю о том, что для укрепления местного иммунитета полости рта регулярное воздействие холодом на миндалины — это очень круто». При этом доктор обратил внимание зрителей на то, что воздействие холода обязательно должно быть регулярным: если употреблять мороженое раз в месяц, это не будет иметь никакого положительного эффекта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!