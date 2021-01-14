Протестующие в Бельгии сожгли участок полиции после смерти темнокожего мигранта

В бельгийском Брюсселе протестующие сожгли здание полицейского участка из-за смерти темнокожего мигранта, который погиб после задержания правоохранителями. Об этом сообщает издание BX1.

Отмечается, что в демонстрации принимало участие порядка 400 человек. Поначалу акция начиналась мирно, однако затем переросла в столкновения с полицией. Правоохранители были вынуждены применить водомет, а митингующие со своей стороны бросали в полицию камни. Кроме того, произошло несколько пожаров, в том числе, в полицейском участке.

Environ 500 manifestants se sont réunis ce mercredi à partir de 15h pour manifester après le décès d’Ibrahima, mort après avoir été interpellé par la police de Bruxelles-Nord.



Plusieurs individus ont incendié un commissariat de police. pic.twitter.com/5A9R4roHK8 — Matricule007 (@DeltaMike59) January 13, 2021

Поводом для протестов послужила смерть 23-летнего темнокожего мигранта по имени Ибрагима 9 января. Он пытался сбежать во время проверки, которую проводили на фоне пандемии COVID-19, однако его поймали. По дороге в участок молодой человек потерял сознание, его доставили в больницу, где он и скончался. митингующие винят в смерти мигранта полицию.

В результате погромов, как сообщил глава администрации брюссельской коммуны Сен-Жосс Эмир Кир в Twitter, было арестовано более 70 человек. В настоящее время акция протеста уже завершилась.