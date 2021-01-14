Военный раскрыл гостайну в обмен на фото обнаженных женщин

Индийский военный Сатьянараян Паливал (Satyanarayan Paliwal) попал под арест по обвинению в шпионаже в пользу Пакистана. По данным следствия, 42-летний мужчина раскрыл государственную тайну в обмен на фотографии обнаженных женщин, пишет India Today.

Паливал обвиняется в том, что выдавал пакистанским спецслужбам данные о передвижении индийской армии. Сотрудникам межведомственной разведки Пакистана удалось разговорить индийца, общаясь с ним от лица девушек. Они делились с мужчиной обнаженными фотографиями, а взамен выпрашивали у него секретную информацию.

Во время допроса Паливал признался, что предал свою страну из-за «жадности к обнаженным фотографиям»: он отправлял конфиденциальные данные, чтобы получить как можно больше эротических снимков и откровенных разговоров от собеседниц.

Обвиняемый также рассказал, что контактировал с незнакомками через поддельный аккаунт в соцсетях. Он использовал эту учетную запись для отправки конфиденциальной информации через границу. Местные правоохранительные органы не сообщили, откуда у индийца оказался доступ к гостайне.