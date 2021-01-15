Умер выдавший Трампу справку «самого здорового президента» врач

Врач, выдавший американскому лидеру Дональду Трампу справку «самого здорового президента», умер. Об этом пишет CNN.

Харольд Борнстейн — бывший лечащий врач политика. Причины его смерти не уточняются, однако известно, что это произошло еще 8 января.

Борнстейна уволили с должности лечащего врача Трампа в 2017-м. CNN указывает, что это произошло после того, как тот «рассердил президента»: он рассказал газете The New York Times, что прописал президенту лекарство для лечения выпадения волос.

Газета Politico считает, что отношения между Трампом и Борнстейном ухудшились еще в 2016-м. Тогда последний невозмутимо заявил, что президент может скончаться на своем посту. «Если с ним что-то произойдет, то произойдет. Как и со всеми нами, разве нет? Не зря ведь у нас есть вице-президент, спикер палаты, и еще целый список людей. Они могут спокойно продолжать умирать», — говорил врач.

Борнстейн стал широко известен еще до этого, в ходе предвыборной кампании 2016-го. Тогда он заявил, что у Трампа великолепное здоровье и экстраординарная выносливость и он станет самым здоровым человеком среди когда-либо избранных президентов. В 2018-м врач признался, что сам политик надиктовал ему такое заявление.

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