Двое популярных блогеров сообщили об уходе с YouTube

Двое авторов популярного американского YouTube-канала Dolan Twins, который насчитывает 10,7 миллиона подписчиков, Итан и Грейсон Долан (Ethan и Grayson Dolan) сообщили об уходе с платформы. Об этом они рассказали в своем еженедельном подкасте на дополнительном канале DeeperWithTheDolanTwins.

«Мы уходим с YouTube не потому, что у нас нет благодарности к вам, ребята. Ваша поддержка в течение последних шести лет нашей жизни была… Я даже не могу объяснить, как высоко мы вас ценим. На самом деле», — поблагодарили блогеры подписчиков.

Разнояйцевые близнецы пояснили, что завершают карьеры YouTube-блогеров, потому что потеряли страсть к своей работе. Они объяснили, что теперь стремятся к новым, более сложным вызовам в креативной работе, чтобы «подпитать творческий запал».

Братья Долан отметили, что их главной целью на YouTube было распространение позитива. Они признали, что многие зрители стали замечать, как из роликов пропал былой задор.

Звезды YouTube заключили, что прекращают вести основной канал, однако будут продолжать выпускать еженедельные подкасты и публиковать их на видеохостинге.