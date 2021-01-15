Европа создаст Eurotank

Великобритания начала переговоры с Францией и Германией, предполагающие создание танка следующего поколения, получившего условное название Eurotank («Евротанк»), сообщает Defense News.

Издание отмечает, что конкретная степень доступа британской стороны к европейскому проекту неизвестна. Согласно Defense News, Eurotank должен заменить немецкий Leopard 2 и французский Leclerc примерно в 2035 году. Основные компании, принимающие участие в программе — Krauss-Maffei Wegmann, Nexter и Rheinmetall.

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Тем не менее, представитель Krauss-Maffei Wegmann сообщил изданию, что целью ведущихся переговоров Великобритании с Францией и Германией является предоставление первой статуса наблюдателя в проекте Main Ground Combat System (MGCS). В Минобороны Германии подчеркнули международную направленность соответствующей программы.

«Британский интерес к MGCS, в зависимости от того, насколько далеко он продвинется, имеет все признаки тестового примера для реализации крупномасштабных совместных программ в Европе после Brexit», — пишет Defense News.

В июле немецкий концерн Rheinmetall выложил в Twitter ролик с, вероятно, британским боевым танком Challenger 2, получившим новые броню и пушку. Агентство Defence Express, ссылаясь на разработчиков, назвало показанное Германией оружие «убийцей» российского танка Т-14 «Армата».