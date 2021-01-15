Девушка заказала куртку в интернете за 125 тысяч рублей и рассмеялась от горя

Жительница США купила зимнюю куртку в интернет-магазине за 125 тысяч рублей и удивилась ее крою. Соответствующая история появилась на портале Daily Star.

Рита Эквере (Rita Ekwere) рассказала, что захотела приобрести куртку из совместной коллекции The North Face x Maison Margiela. Девушка решила сэкономить и заказала ее онлайн, вместо того, чтобы купить вещь в фирменном бутике. «Я фактически была заочно влюблена в эту куртку. Она очень теплая, и я когда-то мерила ее в одном из брендовых магазинов. Мне очень нравилось, как она на мне смотрелась», — рассказала героиня.

Согласно материалу, получив посылку, Эквере заметила, что коробка была чересчур большого размера. Девушка достала из нее новую куртку и поняла, что вещь оказалась слишком велика для нее. «Это было огромное сферическое нечто, которое делало меня похожей на фиолетовый помидор», — рассмеялась от горя американка.

Покупательница добавила, что не будет носить упомянутую куртку, потому что, по ее мнению, в ней она выглядит нелепо. Героиня материала планирует купить другую верхнюю одежду, но только после примерки в магазине.

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