Российский миллиардер рассказал об опасности экономической катастрофы

Российский миллиардер, владелец металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов рассказал об опасности экономической катастрофы, которой может обернуться для России изоляция. Слова бизнесмена передает РБК.

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«Если завтра прекратится внешнеэкономическая деятельность, то национальная экономика сожмется раза в два, мы просто физически встанем», — отметил Мордашов, добавив, что некоторые отрасли российской промышленности, среди которых машиностроение и металлургия, в этом случае «просто встанут».

По словам предпринимателя, отказ от импорта многих зарубежных товаров, таких как автомобили, продукты питания и информационные услуги, нанесет по российским потребителям «тяжелейший удар». «Поэтому все разговоры про автаркию (экономическая система, предусматривающая полное самообеспечение отдельно взятой страны, — прим. «Ленты.ру»), про изоляцию страны мне кажутся очень искусственными», — заключил Мордашов.

При этом он признал, что некоторые меры экономического протекционизма все же необходимы, однако критически отозвался об инициативе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ввести экспортные пошлины на сталь (основную продукцию «Северстали») для снижения цен на внутреннем рынке.

12 января стало известно, что сын Мордашова Никита, владеющий крупной долей в золотодобывающей компании Nordgold, отправился служить в армию по настоянию отца после того, как был отчислен из Высшей школы экономики за неуспеваемость.