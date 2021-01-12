Российский миллиардер отправил сына в армию после отчисления из вуза

Совладелец золотодобывающей компании Nordgold, сын российского миллиардера Алексея Мордашова Никита отправился служить в армию по настоянию отца после отчисления из вуза летом 2020 года. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.

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По данным издания, Никита Мордашов поступил в Высшую школу экономики летом 2019 года на совместную программу российского университета и Лондонской школы экономики. Сын миллиардера изучал мировую политику и мировую экономику. Однако по итогам года он оказался среди самых отстающих студентов курса. «Отец сказал ему — ну тогда иди служить», — сообщил источник. Другой собеседник издания отметил, что Мордашову-младшему не очень нравилась учеба по программе.

Никита вместе с братом Кириллом в 2019 году получили доли в отцовском бизнесе. Алексей Мордашов передал им 25 процентов в туроператоре TUI и 65 процентов в Nordgold. В общей сложности у миллиардера семеро детей. Самая младшая из них — дочь Алина — родилась летом 2020 года. По словам представителя Мордашова, тот передал сыновьям активы, чтобы те начинали входить в курс дела и получали опыт управления портфелем активов.

Алексей Мордашов входит в число богатейших людей России. По данным Forbes, он занимает четвертое место в списке самых состоятельных жителей страны с состоянием в 23,5 миллиарда долларов. Bloomberg в своих оценках также помещает Мордашова на четвертое место, но оценивает его капитал в 23 миллиарда.