Подсчитано богатство российских миллиардеров

Совокупное богатство российских миллиардеров за 2020 год выросло на 13,8 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех прибавили бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов и Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, в том числе в него входят 22 россиянина.

Богатейшим россиянином является один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. За год его состояние выросло на 1,98 миллиарда долларов до 30 миллиардов. На втором месте — глава «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал увеличился на 219 миллионов долларов до 24,8 миллиарда.

Третью строчку занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье богатство выросло на 2,47 миллиарда долларов — до 23,9 миллиарда.

Далее идут основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (его капитал увеличился на 3,11 миллиарда долларов до 23,1 миллиарда) и Алишер Усманов, чье состояние выросло на 4,46 миллиарда долларов, до 21,1 миллиарда.

Самые крупные потери понес совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (восьмое место). Его состояние за год сократилось на 4,99 миллиарда долларов — до 17,3 миллиарда.

Ранее Forbes сообщил, что самым разбогатевшим за год миллиардером стал Керимов (его состояние выросло на 11,5 миллиарда долларов до 20,91 миллиарда долларов), самым обедневшим — Алекперов.