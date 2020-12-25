Тело умершего российского миллиардера из списка Forbes застряло за границей

Тело российского миллиардера из списка Forbes, владельца магазинов «Старик Хоттабыч» и совладельца сети OBI и Modis Игоря Сосина, который скончался на Занзибаре, застряло за границей из-за проблем с транспортировкой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Комсомольской правды» со ссылкой на бизнес-партнера Сосина Александра Сорокина.

«Ситуация с транспортировкой очень непростая. Надо понимать, что это Африка — страна третьего мира», — сказал Сорокин. По его словам, официальной версией смерти бизнесмена является инфаркт, однако его дочь предполагает, что Игорь Сосин, находясь в Африке, мог во второй раз подхватить коронавирус. В последние дни перед смертью он жаловался на температуру и потерю обоняния. В первый раз он заразился COVID-19 еще в марте.

О смерти Сосина стало известно 23 декабря. Тогда же сообщалось, что на Занзибаре он отдыхал вместе с 18-летней дочерью и еще одной спутницей. Как рассказало издание Baza со ссылкой на окружение бизнесмена, Сосин находился в процессе развода и был морально истощен. Жена Сосина после сообщения о его смерти вылетела в Москву с Багамских островов, где находилась вместе со своим другом.