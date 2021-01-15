Младенец за рулем авто проехал по российскому городу и попал на видео

Младенец на коленях у отца проехал за рулем автомобиля по улицам Чебоксар и попал на видео. Родители опубликовали ролик в Instagram, он также опубликован в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах видно, как мужчина ведет машину и держит маленького ребенка, который вцепился в руль, весело кричит и прыгает. «Не грызи руль», — говорит водитель.

Снимающая видео мать называет мальчика молодцом и дает ему советы по вождению. «Смотри внимательно на дорогу. Не прыгай», — отмечает она.

По данным агентства, сотрудники ГИБДД выяснили личность водителя и выписали ему штраф в три тысячи рублей за нарушение требований к перевозке детей (часть 3 статьи 12.23 КоАП).