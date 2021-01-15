Врач раскрыл способ восстановить печень после новогодних праздников

Врач-нарколог Алексей Казанцев раскрыл способ восстановить печень после новогодних праздников. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

По его словам, главным условием для восстановления нормального состояния является отказ от алкоголя. Он отметил, что после праздничных перегрузок следует принимать витамины группы B, аскорбинки и восстановить водно-электролитный баланс: калий, магний, натрий. Помимо этого, специалист советует пить больше минералки и есть щелочные продукты, а также на какое-то время оказаться от жирной, острой или жареной пищи. При этом он пояснил, что сроки восстановления организма зависят от того, сколько продолжались новогодние «возлияния».

Ранее Казанцев раскрыл способы избавиться от похмельного синдрома на утро праздничного застолья и предостерег россиян от попытки «опохмелиться». По его словам, попытка «опохмелиться» пивом может привести к длительному запою. Эксперт уточнил, что для улучшения самочувствия необходимо принять контрастный душ.