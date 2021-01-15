Стало известно о планах прокурора Вашингтона допросить сына Трампа

Генпрокурор американской столицы Карл Расин намерен допросить сына действующего президента США — Дональда Трампа-младшего. Об этом стало известно The Washington Post.

Отмечается, что Генпрокуратура Вашингтона попросила Трампа-младшего дать показания по делу о предполагаемом нецелевом расходовании средств, которые были собраны на проведение инаугурации его отца, Дональда Трампа, в январе 2017 года. Следствие утверждает, что инаугурационный комитет нарушил статус некоммерческой организации и потратил более одного миллиона долларов на аренду банкетного зала, номеров и оплату питания в гостинице, принадлежащей Trump Organization.

В частности, речь идет о бронировании номера в отеле Loews Madison ассистентом и близким другом Трампа-младшего. За него был выставлен счет на 49 тысяч долларов, который в итоге оплатил инаугурационный комитет Дональда Трампа. При этом генпрокурор не рассказывает о своих предположениях по поводу того, какую именно роль сыграл в сделке сын президента.

В прошлом году по этому же делу была допрошена дочь Дональда Трампа — Иванка. По ее словам, разговор со следователями длился более пяти часов. Позже она назвала иск «пустой тратой долларов налогоплательщиков», и заявила, что он политически мотивирован.

В октябре прошлого года в отношении Иванки Трамп начала расследование прокуратура Нью-Йорка. Генпрокурор города Летиция Джейм (Letitia James) направила в Trump Organization запрос с просьбой предоставить документы о гонорарах, которые выплачивались Иванке. Такие шаги были предприняты после того, как в конце сентября появилась информация о том, что Трамп в течение десяти лет не выплачивал федеральный подоходный налог.