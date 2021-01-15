Купающийся в Черном море в январе россиянин попал на видео и удивил жителей Сочи

Российский турист, искупавшийся в Черном море в январе, попал на видео и удивил жителей города Сочи. Ролик публикует Instagram-аккаунт @live.sochi, освещающий жизнь на курорте.

Как видно на кадрах, несколько человек стоят на пляже в куртках и шапках, в то время как из воды выходит раздетый мужчина, только что плававший в море.

«На дворе 13 января, хоть и воздух сегодня прогрелся до рекордных уровней в 19 градусов, но водичка холодная и волны к тому же. Но это не мешает некоторым искупнуться», — подписали публикацию авторы ролика.

Пользователи в комментариях оценили поступок отдыхающего. «Хорошо, хоть сам выбрался из воды..», «Ну, а потом их спасают всем пляжем», «Сибиряки, наверно, хаха», «Ихтиандр гребаный!», — писали они.