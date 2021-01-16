Роспотребнадзор сравнил темпы заболеваемости COVID-19 в России и других странах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сравнила темпы заболеваемости COVID-19 в России и других странах. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, на фоне проблем в других странах ситуация в Россия «выглядит ровно и спокойно». «Если смотреть кривые заболеваемости, регистрации на фоне нашего очень высокого охвата [тестирования] с целью выявления [вируса], то наша кривая достаточно плавная и пологая по сравнению с тем, что мы видим на аналогичных графиках в других странах», — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова заявила, что за год от коронавируса можно привить 60 процентов населения России. По ее словам, массовая вакцинация должна быть организована таким образом, чтобы к началу нового эпидемического сезона осенью 2021 года у россиян уже был сформирован иммунитет к коронавирусу.

15 января в России выявили 24 175 новых случаев коронавируса, 555 летальных исходов и 27 636 выздоровлений. С начала пандемии зафиксировано 3 520 531 заражение, 64 495 смертей, выздоровели 2 909 680 человек.