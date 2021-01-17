Косметолог раскрыл причину появления прыщей после Нового года

После Нового года у многих людей появляются прыщи, причиной акне часто становится невоздержанность в еде и косметике. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский.

«Злоупотребление едой, чревоугодие — грех, а за грехи надо платить, поэтому прыщи и высыпают на лице. И косметика, которая в больших количествах накладывается девушками на лицо, тоже приводит к акне», — объяснил он. Дерматолог призвал россиян, которые столкнулись с такой проблемой, следить за питанием в течение одного-двух месяцев и отказаться от декоративной косметики.

Едемский также посоветовал ввести в ежедневную рутину специальный уход за кожей. Так, избавиться от акне помогут средства, способные подсушивать высыпания. «Это может быть аптечная азелаиновая кислота, у нее есть различные коммерческие названия. Это может быть средство с адапаленом, есть разные аптечные средства с этим веществом», — добавил врач.

При этом дерматолог отсоветовал гражданам прибегать к чисткам лица, если есть обильные активные воспаления на коже — это может только усугубить состояние. По его словам, косметологи могут удалить только комедоны — черные точки и белые подкожные точки, появляющиеся из-за закупоривания протока сальной железы.

В июле россиянам назвали способ уберечься от прыщей в жару. Чтобы предотвратить появление акне и пигментных пятен, а также уберечь кожу от ультрафиолетовых лучей, рекомендуется тщательнее умываться и ежедневно пользоваться средствами с SPF защитой.