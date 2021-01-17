Американская журналистка нашла замену кофе и изменила свою жизнь

Американская журналистка Джен Гланц нашла замену кофе и смогла изменить свою жизнь. Материал Гланц публикует издание Insider.

По словам американки, из-за больших нагрузок во время удаленной работы она регулярно и много употребляла кофе — до трех чашек в день. Из-за преизбытка кофеина ее стала мучать бессонница, кроме того, девушка плохо себя чувствовала из-за усиленного сердцебиения, что приводило к стрессам и депрессии.

Отказавшись от кофе по утрам и заменив его на три чашки воды с лимоном, девушка поразилась произошедшим переменам. Сначала отсутствие кофеина вызвало у нее потребность в дневном сне, но позже она смогла ее перебороть.

Уже через семь дней после отказа от кофе жизнь журналистки существенно изменилась. Беспокойство и сонливость ушли, их заменили бодрость и желание гулять и заниматься спортом. Теперь американка планирует полностью отказаться от газировки, чая и энергетиков.

2 октября сообщалось, что утренний кофе на голодный желудок может спровоцировать появление диабета второго типа.