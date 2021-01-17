Родственники пять лет продержали в клетке филиппинку с депрессией

На Филиппинах родственники пять лет продержали в клетке девушку с психотической депрессией, потому что у них не было денег на ее лечение. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что девушка работала в местном магазине и мечтала стать моделью. Однако в 2014 году психиатры поставили ей диагноз и отправили на лечение в частную клинику. Состояние 29-летней Бебе улучшилось, и ее отпустили домой. Вскоре заболел ее отец, и у семьи не осталось денег на лекарства для девушки.

Друг семейства рассказал, что поначалу женщину заперли в дома ради ее же безопасности: Бебе иногда становилась жестокой и могла ранить сама себя, а иногда уходила из дома и каталась на автобусе. Однажды она уехала в соседнюю провинцию, и семья нашла ее лишь неделю спустя, после звонка местной полиции.

В итоге родственники соорудили Бебе маленькую клетку внутри дома, куда и поселили девушку. «Она жует свое платье до тех пор, пока оно не порвется в клочья, поэтому они одевают ее в мешки, потому что она не любит их есть», — пояснил друг семьи.

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