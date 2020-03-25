Российская соцработница лишила квартиры психбольного

В Волгограде соцработница из дома-интерната для престарелых и инвалидов лишила мужчину, страдающего психическим заболеванием, квартиры. Об этом сообщается на сайте прокуратуры по региону.

Мужчина более 33 лет страдает психическим заболеванием, но при этом является дееспособным. Однако на момент совершения сделки, когда соцработница предложила ему миллион рублей за недвижимость, он, по словам специалистов, находился в состоянии, исключающем способность понимать свое поведение и контролировать его.

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Соцработница вручила инвалиду расписку, что вернет ему часть денег (522 тысячи рублей) за счет материнского капитала. Притом по закону обналичивать эти средства нельзя. Денег продавец так и не получил.

Ворошиловский районный суд Волгограда признал сделку недействительной и постановил вернуть квартиру собственнику. Также на нее наложен запрет на совершение регистрационных и иных действий.

Ранее в Москве задержали 39-летнего мужчину, который обманом получил от своей знакомой 2,3 миллиона рублей. Он предложил ей помощь в покупке квартиры на льготных условиях, но в итоге присвоил все деньги себе.

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