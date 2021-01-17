Мир
 
Последние новости
Раскрыто будущее самолетов после выхода России из Договора по открытому небу
Мощное землетрясение в Индонезии погубило более полусотни жителей
Посетителей Бухенвальда раскритиковали за катание на санях по братским могилам
В Европе заявили о способности «Спутника V» подавить пандемию COVID-19
Машинист московского метро назвал тип самых раздражающих пассажиров 
Родственники пять лет продержали в клетке филиппинку с депрессией
Сотрудники компании-разработчика раскрыли причину провала игры Cyberpunk 2077
Москвичам рассказали о сильных крещенских морозах 
Вирусолог оценил необходимость делать тест на британский штамм коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

В США допустили иностранное вмешательство при штурме Капитолия

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США изучает, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку участникам штурма Капитолия. Об этом сообщает NBC News.

Телеканал со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудников бюро рассказал, что ФБР в рамках расследования проверяет платеж в размере полумиллиона долларов в биткоинах, вероятно сделанный французом в адрес ключевых фигур ультраправого движения перед беспорядками.

При этом данные о платежах были предоставлены на этой неделе компанией, которая проводит анализ криптовалютных переводов.

Ранее сообщалось, что около ста уголовных дел заведено по факту захвата Капитолия в Вашингтоне. Исполняющий обязанности федерального прокурора Майкл Шервин заявил, что открыты досье на примерно 300 подозреваемых. В свою очередь, представитель ФБР Стивен Дантуоно заявил, что в Вашингтоне было задержано более 100 человек и определено более 270 подозреваемых.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Selfies, social media posts making it easier for FBI to track down Capitol riot suspects
У Капитолия задержали мужчину с оружием и боеприпасами
В США завели около ста уголовных дел из-за захвата Капитолия