Врач назвал причины дефицита железа в организме

Существует несколько заболеваний, которые могут проявляться в том числе через дефицит железа в организме. Их в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал врач-гематолог Сергей Захаров.

По его словам, низкие показатели железа могут говорить, например, о геморрое или других заболеваниях, которые сопровождаются систематическими кровотечениями. «Любая эрозия — это, скорее всего, кровопотеря. Даже если человек теряет по одной капле в день через эту эрозию, приведет со временем к железодефициту», — сказал он.

Гастрит и другие хронические болезни желудочно-кишечного тракта — еще одна причина недостатка железа. Например, при гастрите со сниженной кислотностью плохо усваивается железо, что со временем приводит к его низкому уровню.

Железодефицит встречается при веганстве и длительных диетах, если в рационе человека не хватает витаминов и минералов. Также он свидетельствует о возможном онкологическим заболевании. «Любая опухоль будет потреблять, ей все равно нужно какое-то количество необходимых микроэлементов. Плюс опухоль может изъязвляться, кровоточить», — пояснил медик.

Гематолог предупредил, что дефицит железа нельзя скорректировать самостоятельно через питание и прием витаминов. В таком случае необходимо обратиться к врачу.

Ранее врач-эндокринолог Елена Жучкова сообщила, что чрезмерное употребление витаминов может быть опасно для здоровья.