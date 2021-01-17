Россияне увеличили траты после Нового года

В первую неделю после Нового года россияне потратили почти пять тысяч рублей каждый. Это на 19 процентов больше, чем неделей ранее, и на 12 процентов больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Аналитики учитывали только расходы на товары повседневного спроса (еда, напитки, средства гигиены и для уборки, косметика, лекарства и другие), а также на покупку мелкой бытовой техники и электроники. В итоге получилось, что с 4 по 10 января граждане в среднем потратили по 4928 рублей. При этом с 6 по 12 января 2020 года эта сумма составляла 4398 рублей.

Средний чек покупки тоже вырос и на прошлой неделе составил 643 рубля. Это на 16 процентов больше, чем годом ранее, но на 15 процентов меньше, чем за период с 28 декабря 2020-го по 3 января 2021 года.

Исполнительный директор «Ромира» Инна Караева пояснила, что россияне по традиции основательно закупились необходимыми товарами перед праздниками, при этом сэкономили на посещении клубов, театров и кино. «Люди стали чаще ходить в магазины и делать небольшие покупки, поэтому в целом расходы увеличились», — добавила она.

В исследовании холдинга приняли участие 40 тысяч россиян из 220 городов. Они сканировали QR-коды с чеков, и данные передавались в базу «Ромира».

Ранее в финансовом маркетплейсе «Юником 24» выяснили, что за время новогодних выходных россияне потратили в среднем 20 тысяч рублей, это на четверть меньше прошлогоднего показателя. Сокращение расходов связано со снижением доходов и отказом от посещения общественных мест на фоне пандемии.