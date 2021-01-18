Ученые предупредили об угрозе «кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара для экологии

Колумбийские ученые предупредили об угрозе так называемых «кокаиновых» бегемотов крупнейшего в мире наркобарона Пабло Эскобара для местной экологии. Об этом пишет Telegraph.

Эскобар нелегально завез бегемотов из Африки для своего частного зоопарка в 1980-х годах, но после его смерти четверо животных остались без присмотра в пруду у поместья, а позднее они размножились. Сейчас, по подсчетам зоологов, их популяция колеблется в районе 80-100 штук.

Однако, из-за отсутствия естественных врагов и благодаря подходящему климату, уже к 2040 году число бегемотов может вырасти до полутора тысяч, после чего их распространение сдерживать не удастся. «Никому не нравится идея стрелять в бегемота, но никакая другая стратегия не сработает», — сказала эколог Натали Кастельбланко-Мартинес.

Она пояснила, что бегемоты нарушают местную экосистему, обильно унавоживая окрестности, из-за чего в воде уже заметен рост концентрации фосфатов и азота. Также эти парнокопытные способны разносить по округе заболевания и паразитов, опасные для местной фауны и человека.

В сентябре 2020 года в доме Пабло Эскобара нашли тайник с 18 миллионами сгнивших долларов (1,4 миллиарда рублей). Они пролежали в колумбийской резиденции в Медельине примерно 30 лет. Помимо валюты в чемодане, в тайнике нашли пишущую машинку, на которой были напечатаны важные на тот момент документы, золотую ручку и часы Rolex. Также сообщается о небольших слитках золота, мобильных телефонах, фотоаппарате (пленка не подлежит восстановлению) и патронах.

В июле в колумбийской Боготе объявили о распродаже пяти тысяч объектов недвижимости, принадлежавших торговцу кокаином. Их совокупная стоимость составляла 366 миллионов долларов (26 миллиардов рублей). Большинство объектов — дома или участки под застройку. Деньги от продажи объектов пошли в фонд по борьбе с преступностью.