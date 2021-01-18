Представитель Чайки прояснила его позицию относительно места жительства дочери

Адвокат Артема Чайки Марина Иванова сделала заявление, в котором отметила, что Артем Чайка обратился в суд с заявлением об отказе от своего иска об определении места жительства несовершеннолетней дочери Софии с ним и о признании требований Марины Чайка о месте жительства ребенка с ней, порядке общения отца с дочерью и взыскании с него алиментов на содержание детей.

«Такое решение Артема Юрьевича совсем не означает слабость его правовой позиции в этом судебном деле, а наоборот, у него сильная позиция, он располагает серьезными и обоснованными доказательствами», — отметила адвокат.

Однако, продолжила она, «по словам Артема Юрьевича, он намеренно сделал этот шаг, преследуя единственную цель — оградить свою семью, своих детей, и саму Марину Александровну от дальнейших действий недобросовестных лиц, преследующих свои личные корыстные интересы, а также лиц, которые в дальнейшем могут использовать в целях личного безнравственного пиара трагедию, связанную с разрывом их супружеских отношений».

Представитель Артема Чайки также сообщила, что слушание дела по спору супругов Марины и Артема Чайка о месте жительства несовершеннолетнего ребенка, взыскании алиментов и порядке общения с ребенком назначено в Пресненском суде.

С лета 2020 года Марина и Артем Чайка в суде определяют место жительства их несовершеннолетних детей. Марина и Артем Чайка прожили в браке 21 год.