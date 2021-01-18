Американского чиновника заподозрили в участии в штурме Капитолия

Власти США задержали чиновника американского штата Нью-Мексико за предполагаемое участие в штурме Капитолия. Об этом сообщает телеканал KVIA ABC-7 News.

Подозреваемым оказался комиссар округа Отеро и лидер объединения активистов Cowboys for Trump («Ковбои за Трампа») Кьюи Гриффин (Couy Griffin). Его идентифицировали по видео, которое он выложил в соцсетях. Чиновнику предъявили обвинение в сознательном проникновении или пребывании в закрытом здании или на территории без законных полномочий.

Сам Гриффин признался ФБР в том, что действительно находился в Капитолии во время беспорядков, однако не участвовал в них, заявили власти. По его словам, его просто «поймали в толпе». Несмотря на это, чиновника арестовали и заключили под стражу в Вашингтоне.

Отмечается, что до этого Гриффин заявлял о намерении принести в Капитолий два пистолета и «воспользоваться» второй поправкой к Конституции США во время инаугурации Джо Байдена. Эта поправка гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек.