Мир
 
Последние новости
Названы самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года
Россиянин с ножом украл из зоомагазина попугаев для своей девушки
Таинственное излучение указало на существование Новой физики
Экономисты предсказали рост числа обанкротившихся россиян
Звезде реалити-шоу пришлось худеть после упрека мужа на свадьбе
США предрекли полмиллиона смертей от коронавируса и наступление «мрачных» недель
Врач оценил вероятность заразиться коронавирусом во время крещенских купаний
Женщина раскрыла беспроигрышный способ приготовления яиц и восхитила соцсети
В Алжире рассказали о сроках поступления 500 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Новости партнеров
Прослушать новость

Американского чиновника заподозрили в участии в штурме Капитолия

Перейти в «Мою Ленту»

Власти США задержали чиновника американского штата Нью-Мексико за предполагаемое участие в штурме Капитолия. Об этом сообщает телеканал KVIA ABC-7 News.

Подозреваемым оказался комиссар округа Отеро и лидер объединения активистов Cowboys for Trump («Ковбои за Трампа») Кьюи Гриффин (Couy Griffin). Его идентифицировали по видео, которое он выложил в соцсетях. Чиновнику предъявили обвинение в сознательном проникновении или пребывании в закрытом здании или на территории без законных полномочий.

Сам Гриффин признался ФБР в том, что действительно находился в Капитолии во время беспорядков, однако не участвовал в них, заявили власти. По его словам, его просто «поймали в толпе». Несмотря на это, чиновника арестовали и заключили под стражу в Вашингтоне.

Отмечается, что до этого Гриффин заявлял о намерении принести в Капитолий два пистолета и «воспользоваться» второй поправкой к Конституции США во время инаугурации Джо Байдена. Эта поправка гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Caught on video: ‘Cowboys for Trump’ leader Couy Griffin arrested for alleged role in U.S. Capitol riot