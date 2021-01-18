Американскую разведку обвинили в «провале» после штурма Капитолия

Руководители четырех комитетов палаты представителей Конгресса США запросили у руководителей силовых ведомств информацию о «провалах» в работе разведки и обеспечении безопасности, из-за которых стал возможен штурм Капитолия сторонниками Трампа. Об этом сообщает CNBC.

Парламентарии просят разъяснить, знала ли разведка о готовящемся нападении и участвовали ли в штурме лица, обладающие доступом к гостайне. Кроме того, их интересует, какие меры были предприняты после инцидента.

Также законотворцы попросили организовать брифинги с участием ФБР, Министерства внутренней безопасности, Национального контртеррористического центра и директора национальной разведки.

17 января стало известно, что ФБР изучает, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку участникам штурма Капитолия. в частности, агентство проверяет платеж в размере полумиллиона долларов в биткоинах, вероятно сделанный французом в адрес ключевых фигур ультраправого движения накануне беспорядков.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек.