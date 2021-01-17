Вооруженные американцы пришли к зданию парламента Мичигана

Десятки вооруженных американцев пришли к зданию парламента Мичигана, которое находится в городе Лансинг. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

Отмечается, что у пришедших граждан с собой различное огнестрельное оружие, в том числе пистолеты и магазины. Согласно законам штата, владение им разрешено. По оценке конгрессмена Элиссы Слоткин (Elissa Slotkin) в Twitter, всего на месте находится около 200 протестующих.

На данный момент обстановка у парламента спокойная, однако периметр вокруг здания оцеплен полицией. Недалеко от этого места находятся бойцы нацгвардии на джипах и броневиках.

В США опасаются погромов из-за штурма Капитолия, который произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства Дональда Трампа. Они не признают итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки — задержаны.