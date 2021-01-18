Протесты в Тунисе привели к беспорядкам и сотням задержаний

Сотни протестующих вышли на улицы Туниса, столицы одноименной страны, в годовщину революции, известной как «арабская весна». Протесты закончились сотнями арестов и столкновениями с полицией, передает информационное агентство Reuters.

Демонстранты атаковали полицейских подручными средствами, жгли покрышки и стреляли в стражей порядка фейерверками. Столкновения продолжаются уже не первую ночь и перекинулись на другие города, полиция сообщает, что арестованы уже более тысячи человек.

Сообщается, что жители страны недовольны результатом переворота 2011 года. Хотя, по оценке Reuters, он принес в страну демократию, уровень жизни существенно не улучшился: жители Туниса все так же страдают от безработицы и низкого качества государственных ресурсов.

В начале января стало известно, что в стране арестовали главаря террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России). Он снабжал тунисский филиал «Аль-Каиды» финансовыми средствами, оружием и боеприпасами.