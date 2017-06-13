Тунисцы возмутились решением властей сажать за отказ поститься в Рамадан

В Тунисе прошла акция протеста после того, как власти приговорили к тюремному сроку пять человек, отказавшихся поститься в священный для мусульман месяц Рамадан. Об этом сообщает The Independent.

Несколько десятков человек из группы «Не по принуждению» во время мирного протеста призвали власти смягчить позицию по отношению к тем, кто не соблюдает пост. По мнению манифестантов, конституция страны защищает свободу веры и совести, и решение властей преследовать отказавшихся от поста подрывает положения основного закона.

Один из протестующих курил сигарету — что запрещено делать днем во время Рамадана — и держал в руках плакат с надписью «Какое вам дело до того, ем я или держу пост?» О его судьбе информации нет. «Сам я пощусь, однако присоединился к акции из-за уважения к принципу свободы совести», — рассказал один из участников.

Большинство ресторанов и кофеен Туниса не работают в дневные часы во время Рамадана, некоторые же работают, но плотно занавешивают окна, чтобы посетителей не было видно.

В начале июня четырем тунисцам дали месяц тюрьмы за то, что они ели в городском саду в дневные часы, а еще одного жителя страны посадили за курение в дневное время суток.