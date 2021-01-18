Новый тип бороды стал трендом у мужчин

Борода в виде звериного хвоста стала трендом у мужчин в начале 2021 года. На многочисленные посты в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail.

Речь идет о методе «укладки» волос на лице, когда одна часть усов соединяется с бородой на подбородке, а вторая сбривается, имитируя закрученный над губами хвост.

По информации издания, впервые таким образом выбрил волосы на лице бейсболист Майк Фирс (Mike Fiers) в сентябре 2019 года: так спортсмен хотел рассмешить членов своей команды.

Широкую популярность этот образ обрел только в 2021 году: мужчины начали массово публиковать фото с новым типом бороды в соцсетях. В настоящим момент в Instagram под хэштегом #monkeytail («хвост обезьяны») появилось почти 10 тысяч публикаций. Согласно материалу, некоторые участники флешмоба также называют тренд «кошачьим хвостом».

В декабре 2020 года подросток раскрыл способ обрести бороду на лице за час. Виталий Пирогов из Саутгемптона, Великобритания, сначала сбрил волосы на ногах, затем поместил их на бумагу. После чего автор лайфхака нанес на лицо клей ПВА и наклеил волосы на щеки, подбородок и верхнюю губу.