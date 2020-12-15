Подросток раскрыл способ обрести бороду на лице за час

Подросток раскрыл необычный способ обрести бороду за короткое время и прославился в интернете. На его видео в соцсетях обратили внимание журналисты портала Tyla.

Виталий Пирогов из Саутгемптона, Великобритания, разместил видео, на котором показал последовательность своих действий. Так, сперва он сбрил волосы на ногах, сидя в ванной, и поместил их на бумагу. Затем парень нанес на лицо клей ПВА и наклеил волосы на щеки, подбородок и верхнюю губу. В конце ролика герой материала продемонстрировал результат — густую растительность на лице.

Авторы материала отметили, что описанный метод выглядит «отвратительно», но впечатляюще.

В мае эксперты раскрыли преимущество бороды в драке. Биологи Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что мужчины с бородой получают меньший урон от удара в голову, чем бритые. Экспериментаторы заключили, что борода действует по принципу гривы льва: она смягчает удар.