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Подросток раскрыл способ обрести бороду на лице за час

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Изображение: Caters

Подросток раскрыл необычный способ обрести бороду за короткое время и прославился в интернете. На его видео в соцсетях обратили внимание журналисты портала Tyla.

Виталий Пирогов из Саутгемптона, Великобритания, разместил видео, на котором показал последовательность своих действий. Так, сперва он сбрил волосы на ногах, сидя в ванной, и поместил их на бумагу. Затем парень нанес на лицо клей ПВА и наклеил волосы на щеки, подбородок и верхнюю губу. В конце ролика герой материала продемонстрировал результат — густую растительность на лице.

Авторы материала отметили, что описанный метод выглядит «отвратительно», но впечатляюще.

В мае эксперты раскрыли преимущество бороды в драке. Биологи Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что мужчины с бородой получают меньший урон от удара в голову, чем бритые. Экспериментаторы заключили, что борода действует по принципу гривы льва: она смягчает удар.

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