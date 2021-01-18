В Windows нашли убивающую диск ошибку

В Windows обнаружили ошибку, которая может уничтожить файловую систему встроенного накопителя. Об этом в своем Twitter рассказал специалист по кибербезопасности Джонас Л. (Jonas L).

Найденную в Windows 10 проблему можно активировать простой однострочной командной. После этого система производит повреждение файловой системы NTFS, а затем предлагает пользователю перезагрузить ПК и устранить ошибку. Джонас Л. объяснил, что диск повреждается из-за того, что пользователь пытается получить доступ к атрибуту NTFS $ i30.

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Эксперт уточнил, что уязвимость может не только убить файловую систему жесткого диска, но и позволить хакерам провести атаку на компьютер. Специалист заявил, что выполнить однострочную команду может даже пользователь с низкими уровнем привилегий в системе. Инициировать появление ошибки можно не только с помощью непосредственного доступа к ПК, но и удаленным путем, а также через скомпрометированные HTML-страницы.

Изучившие проблему журналисты Bleeping Computer подробно описали возможность удаленного взлома компьютеров на Windows. Авторы заметили, что подобная проблема встречается во всех версиях Windows 10, начиная с 1803. Журналисты обратились за комментарием к Microsoft, но не получили оперативного ответа.

Ранее австрийские специалисты нашли в Windows системную брешь, с помощью которой каждый сетевой пользователь может повысить свои привилегия до уровня администратора и взять сеть под контроль. Инженеры Microsoft, к которым обратились эксперты, заявили, что не видят в этом проблему и отказались признавать ошибку.