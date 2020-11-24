Эксперт назвал способ защитить компьютер от скрытого проникновения

Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий назвал в беседе с радио Sputnik россиянам способ защитить свой компьютер от скрытого проникновения.

По его словам, замедленная работа системы или периодически всплывающие системные сообщения раньше были признаками внешнего вторжения в компьютер или работы вируса. На данный момент, заявил Лукацкий, пользователь может совсем не узнать, что его компьютер был взломан, поскольку явных признаков проникновения уже не существует.

Эксперт подчеркнул, что о том, что компьютер заражен, пользователи узнают, когда на экране появляется требование выкупа или компьютер перестает работать. «Если цель вредоносной программы — кража информации, то мы можем вообще не узнать, что наш компьютер был взломан», — сказал Лукацкий.

Специалист отметил, что защититься от поползновений хакеров можно с помощью антивируса, но это должен быть вариант, который работает постоянно. Он должен проверять все программы, которые запускаются и скачиваются на компьютер, мониторить все файлы не по расписанию, а в непрерывном режиме. При этом при выборе антивируса стоит отдать предпочтении его эффективности, а не цене.

Ранее Windows взломали с помощью самодельных тем оформления. Для этого злоумышленнику достаточно отредактировать файл темы, добавив туда информацию для подключения к определенному удаленному серверу. Подобный метод взлома компьютеров называется атакой Pass-the-hash и является распространенным в киберсреде.