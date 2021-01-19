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Крокодил напал на женщину у нее во дворе

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Фото: Globallookpress.com

Жительница малайзийского штата Саравак пострадала в результате нападения крокодила возле своего дома. Об этом сообщает издание Borneo Post.

Рептилия схватила женщину за ногу, когда та вышла во двор и находилась на лестнице. Во время нападения пострадавшая готовилась к возможному наводнению.

Ей удалось вырваться, однако зубы хищника оставили на ее ноге глубокие раны. В больнице женщине наложили 19 швов. После этого она смогла вернуться домой.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве крокодил растерзал мигранта при попытке нелегально перейти южноафриканскую границу. По словам родственницы погибшего, на берегу нашли только его голову.

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