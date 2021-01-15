Бегемоты пришли на помощь оказавшемуся в зубах крокодила рыболову

В Зимбабве после нападения крокодила погиб рыбак, на помощь которому пришли бегемоты. Об этом сообщает местное издание The Herald.

Крупная рептилия набросилась на мужчину, когда он ловил рыбу в водохранилище Кариба, стоя по колено в воде. Она потащила его в глубину, однако бегемоты вынудили ее разжать зубы.

В результате нападения мужчина получил тяжелые травмы. Крокодил едва не откусил ему кисть руки, еще одна рана осталась на грудной клетке. Через несколько минут он скончался.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве крокодил растерзал мигранта при попытке нелегально перейти южноафриканскую границу. По словам родственницы погибшего, на берегу нашли только его голову.