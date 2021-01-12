Крокодил растерзал мигранта при попытке перейти границу

В городе Байтбридж (Зимбабве) крокодил растерзал мужчину, который пытался перейти южноафриканскую границу. Об этом местное издание The Newshawks сообщило в Twitter.

Местная жительница рассказала корреспонденту The Newshawks в Байтбридже, что ее родственник пропал, когда пересекал реку Лимпопо, разделяющую Зимбабве и ЮАР. «На берегу нашли только его голову, — утверждает она. — Берегитесь, не переправляйтесь через реку ниже по течению, это опасно».

Каждый день границу в районе Байтбриджа нелегально переходят сотни жителей Зимбабве. Одни пользуются услугами контрабандистов, которые за 200 рэндов (960 рублей) перевозят людей на каноэ, пишет SABC News. Другие мигранты идут по мосту «Альфред Бейт».

В декабре газета The Herald (Зимбабве) сообщала, что одна из мигранток, которая пыталась перейти «Альфрейд Бейт» по служебному проходу, сорвалась в воду и чудом осталась жива. «Ей повезло, потому что обычно там полно крокодилов, порой бывают гиппопотамы», — цитировало издание представителя пограничной службы.

В 2019 году сообщалось, что житель зимбабвийской деревни Силобела, провинция Мидлендс, погиб в пасти крокодила-людоеда, когда пытался помочь другу извлечь запутавшуюся в тростниках удочку. Мужчина потерял равновесие и упал в воду, где на него сразу же напала рептилия.