Голодные ротвейлеры растерзали фермера за задержку кормежки

Два голодных ротвейлера растерзали задержавшего кормежку фермера вблизи индийского города Чидамбарам, штат Тамилнад. Об этом сообщает издание Kaumudi Online.

58-летний работник К Дживанантам (K Jeevanantham) с 2013 года трудился на ферме, принадлежавшей 56-летнему Н Виджайасундараму (N Vijayasundaram).

Три года назад владелец фермы купил двух собак породы ротвейлер. Собаки должны были охранять ферму и помогать Дживанантаму защищать посадки.

Обычно работник кормил питомцев утром, как только приходил на ферму. «Во вторник, 12 января, он пришел как обычно, но отправился кормить собак только вечером, перед тем как покинуть место работы. Ротвейлеры впали в ярость и напали на него», — рассказали в полиции.

Индиец попытался убежать от разъяренных собак, но они бросились за ним и догнали. Ротвейлеры оторвали Дживанантаму уши и искусали лицо. Мужчина погиб на месте происшествия.

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