Разъяренная азиатская буйволица убила хозяина и ранила его детей

Азиатская буйволица растерзала хозяина и ранила его детей на ферме в валлийской деревне Гуэелог, графство Монмутшир. Об этом сообщает издание The Mirror.

Во вторник, 5 мая, разъяренное животное напало на трех человек. В результате произошедшего 57-летний хозяин фермы Ральф Джамп (Ralph Jump) скончался. Его 19-летний сын в критическом состоянии доставлен в больницу вертолетом. 22-летняя дочь фермера получила серьезную травму ноги. Ее тоже госпитализировали, однако полученные ею травмы не опасны для жизни.

Полицейские уничтожили опасное животное. Сосед погибшего фермера рассказал, что мужчина завел азиатскую буйволицу для производства мыла на буйволином молоке.

Ранее сообщалось, что в южноафриканском национальном парке Крюгера запечатлели противостояние двух буйволов. На кадрах видно, как буйволы бодаются, угрожающе рычат и толкают друг друга.

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