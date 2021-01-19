Народный артист России Алексей Евсюков умер после заражения коронавирусом

Композитор, пианист, народный артист России Алексей Евсюков скончался после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в Instagram рассказал продюсер Константин Полещук.

«Столько было планов, столько впереди было совместных проектов... Четверть века нашей творческой дружбы, и COVID все разрушил... Светлая память!» — написал Полещук.

Композитор умер в возрасте 71 года. Дата и место похорон пока не раскрываются.

Евсюков известен как аккомпаниатор народного артиста СССР, эстрадного певца Иосифа Кобзона, с которым он выступал на протяжении 40 лет.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала четвертая стадия рака. Болезнь диагностировали у певца в 2002 году.

