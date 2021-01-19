Первая снявшаяся в купальнике и хиджабе модель раскрыла причины отказа от работы

Американская модель кенийско-сомалийского происхождения Халима Аден раскрыла причины, по которым она завершила модельную карьеру. Об этом сообщает BBC.

Манекенщица стала первой девушкой, которая снялась для спортивного журнала Sports Illustrated Swimsuit в мусульманском купальнике буркини и хиджабе. Аден рассказала, что решила отказаться от модельного бизнеса, поскольку индустрия моды противоречит ее религиозным убеждениям.

По словам знаменитости, одним из обязательных пунктов ее контракта, который она подписала с крупнейшим модельным агентством IMG в 2017 году, было требование всегда работать в хиджабе. Однако на некоторых съемках ей приходилось оборачивать голову джинсами или другой одеждой вместо хиджаба.

Кроме того, она требовала от работодателей отдельную раздевалку. В то же время к другим моделям, которые снимались в хиджабе, не проявляли должное уважение: Аден возмутило, что многих из них отправляли переодеваться в ванную комнату.

Согласно материалу, манекенщица также решила бросить модельную карьеру, поскольку из-за постоянных разъездов она пропускала праздники Курбан-байрам, Ураза-байрам и священный месяц Рамадан. «В первый год работы у меня было время, которое я могла провести дома, а в последние годы я постоянно путешествовала», — пожаловалась звезда.

Помимо этого, Аден также рассказала журналистам, что не радовалась своим фотографиям в журналах, поскольку не узнавала себя на них. «Моя карьера была на высоте, но я не чувствовала себя счастливой», — добавила женщина.

Вдобавок отмечается, что в сентябре 2019 года модель впервые снялась без строгого хиджаба для обложки издания King Kong. По словам героини материала, она была шокирована получившимся снимком. Ее также возмутила фотография обнаженного мужчины, которую напечатали в том же номере.

«Сейчас я начала ходить к психотерапевту и впервые я чувствую, что процветаю, а не выживаю», — заключила Аден.

Халима Аден объявила о завершении модельной карьеры в ноябре 2020 года. Знаменитость пояснила, что несмотря на успех в модельном бизнесе она часто чувствовала давление со стороны окружающих и не могла расслабиться во время фотосессий.

Халима Аден — одна из первых профессиональных моделей в истории, которая носит хиджаб. Отмечается, что в 19 лет она стала первой женщиной, носившей традиционную мусульманскую одежду на конкурсе «Мисс Миннесота» в США, а в апреле 2018 года стала первой моделью в хиджабе, которая попала на обложку британского Vogue.