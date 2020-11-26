Первая снявшаяся в купальнике и хиджабе модель бросила работу из-за религии

Американская модель кенийско-сомалийского происхождения Халима Аден завершила модельную карьеру из-за религиозных взглядов. Об этом сообщает Sky News.

Манекенщица стала первой девушкой, которая снялась для спортивного журнала Sports Illustrated Swimsuit в мусульманском купальнике буркини и хиджабе. Знаменитость рассказала, что несмотря на успех в модельном бизнесе она часто чувствовала давление со стороны окружающих и не могла расслабиться во время фотосессий.

23-летняя Аден объяснила, что «потеряла себя» во время работы с крупными изданиями. Так, например, ее расстраивало, что большинство стилистов несерьезно относились к хиджабу и постоянно пытались прикрыть его на съемках.

По словам модели, ее мать давно указывала ей на то, что модельная карьера меняет ее не в лучшую сторону. Аден согласилась с ее высказыванием и бросила работу. Она заявила, что больше не будет стараться выглядеть сексуальной, и удалила со страниц в соцсетях обложку Vogue со своим фото.

В апреле 2019 года Аден стала первой манекенщицей, которую пригласили сниматься в журнале Sports Illustrated Swimsuit в хиджабе. Съемки прошли на пляже в Кении, где девушка несколько лет прожила в лагере для беженцев. Известно, что она родилась в Сомали, но вместе с семьей была вынуждена бежать из страны. Из Кении девушка перебралась в США.

Халима Аден — одна из первых профессиональных моделей в истории, которая носит хиджаб. Отмечается, что в 19 лет она стала первой женщиной, носившей традиционную мусульманскую одежду на конкурсе «Мисс Миннесота» в США, а в апреле 2018 года стала первой моделью в хиджабе, которая попала на обложку британского Vogue.