Девушка бросила пить и похудела на 25 килограммов

Жительница британского графства Норфолк бросила пить и похудела на 25 килограммов. Об этом пишет Daily Mail.

21-летняя Оливия Иббитсон (Olivia Ibbitson) употребляла алкоголь с 15 лет и к 20 годам напивалась почти каждый день. После празднования Нового года в 2019 году она уснула на улице и попала в реанимацию с алкогольным отравлением и воспалением легких. В дополнение к этому она страдала от сахарного диабета 1-го типа.

Когда в марте 2020 года в Великобритании начался локдаун для борьбы с распространением COVID-19, девушка решила начать новую жизнь. «Локдаун давал шанс воспользоваться тем фактом, что приходится сидеть дома и нельзя запросто сходить куда-нибудь выпить», — объясняет она.

Иббитсон заменила спиртные напитки водой и зеленым чаем, а фастфуд — здоровой пищей. Кроме того, она стала каждый день выходить на 30-минутную прогулку. «В первый месяц или около того ничего особенного не происходило, но после двух или трех месяцев я стала быстро сбрасывать вес», — утверждает она.

В начале 2020 года девушка весила 90 килограммов, но после десяти месяцев трезвости похудела до 65 килограммов. По ее словам, теперь она чувствует себя более счастливой и уверенной в себе.

Ранее студентка из Индии рассказала, как ей удалось за 10 месяцев сбросить 21 килограмм. «Хотя упражнения очень важны, чтобы сбросить вес и поддерживать физическую форму, достичь цели без силы воли и целеустремленности невозможно», — считает она.